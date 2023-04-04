Son dakika: Öğrencilere müjde! Lisans ve lisansüstü burs ücretlerine zam

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayanlar için 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi.