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Son dakika | Bakan Muş açıkladı! Mart ihracatında cumhuriyet tarihi rekoru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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Son dakika | Bakan Muş açıkladı! Mart ihracatında cumhuriyet tarihi rekoru

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ocak-Mart döneminde ihracat 61,6 milyar dolara yükseldi" dedi.

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