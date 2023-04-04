Trafik sigortasında indirimler değişti! Araç sahipleri dikkat! İşte yeni haklar | Resmi Gazete’de yayımlandı

Trafikte karşı tarafa verilen maddi ve manevi hasarlar için yapılması zorunlu olan Trafik sigortasına ilişkin düzenleme yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kaza sonrası oluşan hasarda orijinale yakın eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçalar (çıkma parça) kullanılmasına onay verilirse poliçede yüzde 20 oranında indirim sağlanacak.

HASAR BASAMAKLARI 8'E ÇIKTI

Daha önceden 7 basamaktan oluşan indirim basamakları 8'inci basamağa yükseltildi. Böylece 8'inci basamakta olanlar daha fazla indirimle trafik sigortalarını yaptırabilecek. Sigorta şirketi hasarsızlık ya da hasar sebebiyle prim indirim ve artırımı özel esaslarla serbestçe belirleyebilecek. Böylece rekabetin arttığı bir ortamın oluşması bekleniyor.