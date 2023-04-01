Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bugün başladı
Tüm dünyada Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte enerji fiyatları tavan yaparken Türkiye ise bu alana yaptığı altyapı yatırımları ve enerji üretimini çeşitlendirmesi sayesinde elektrik ve doğalgazda indirim üstüne indirim yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği elektrik ve doğalgazda indirim bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Konutta elektrik faturası 100 kilovatsaatte 26 TL, sanayide 61 TL düştü. İşte ayrıntılar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik ve doğalgazda açıkladığı indirim müjdesi bugünden itibaren uygulamaya girdi. Buna göre, tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirime gidilmesi ile 100 kilovatsaatlik tüketime karşılık gelen, sanayi abone grubunda 409 TL'lik fatura 348 TL'ye, mesken abone grubunda ise 173 TL'lik fatura 147 TL'ye düşecek. Başkan Erdoğan, geçen günlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, nisan ayından itibaren tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirime gidileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen tarife tablosu yayımlandı. Tabloya göre, orta gerilim seviyesinden bağlı sanayi abone grubu tüketicilerin 100 kilovatsaat tüketime karşılık gelen 409 TL'lik faturası 348 TL'ye düşecek. Mesken abone grubu tüketicileri ise 100 kilovatsaat tüketime karşılık gelen 173 TL'lik elektrik faturasına 147 TL ödeyecek. Bu hesaba göre bugünden itibaren konutta elektrik faturası 100 kilovatsaatta 26 TL, sanayide 61 TL düşecek.
KONUTA ELEKTRİK DESTEĞİ
Hükümet, tüm dünyada yaşanan ve özellikle Avrupa'da krize dönüşen enerji fiyatlarından vatandaşın etkilenmemesi için tüm tedbirleri devreye aldı. Avrupa'da doğalgaz ve elektrik fiyatları bir önceki yıla göre yaklaşık 10 kat artarken, Türkiye'de ise devlet uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturasına 317 milyar TL'lik katkıda bulundu. Şu anda doğalgazda vatandaşın faturasının 4'te 3'ü Hazine bütçesinden karşılanıyor. Bugüne kadar konutlarda elektrik faturalarına 123 milyar TL destekte bulunulurken, tarımsal aboneler için de 14.2 milyar TL destek verildi.
DOĞALGAZDA SANAYİYE YÜZDE 20 YANSIDI
BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), bugünden geçerli olmak üzere elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16.67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20.01 indirime gidildiğini açıkladı. Doğalgazda nisanda geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.
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