KDV’de değişiklik! Asgari tutar 2 bin lira oldu





İADE TALEBİNDE BULUNULABİLECEK ASGARİ TUTAR

Öte yandan 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Şubat 2023'ten itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere mükelleflerin KDV iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin lira olarak belirlendi.

Tebliğ düzenlemesiyle konunun ne şekilde uygulanacağı detaylı olarak açıklandı. Buna göre mükelleflerin bir vergilendirme dönemindeki iade talep tutarının 2 bin liranın altında olmasına karşın sonraki vergilendirme dönemlerindeki iade talep tutarları birlikte dikkate alındığında söz konusu sınır aşılıyorsa iade yapılabilecek.