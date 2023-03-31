31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri AK Parti'den 'katılım finans kuruluşları'na ilişkin kanun teklifi

AK Parti'den 'katılım finans kuruluşları'na ilişkin kanun teklifi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
ABONE OL
AK Parti’den ’katılım finans kuruluşları’na ilişkin kanun teklifi

AK Parti, TBMM Başkanlığı'na Katılım Finans Kuruluşları Birliği'nin kurulmasını öngören 26 maddelik yasa teklifi sundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA