"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Nisan ayı mazot ve gübre destekleri ne zaman yatacak?" sorularının cevpaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce çiftçinin faydalandığı mazot ve gübre destekleri her yıl tarımsal destek ödemeleir kapsamında veriliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Nisan ayı mazot ve gübre destekleri ne zaman yatacak?