EYT maaşları ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu! Flaş EYT ve ikramiye açıklaması...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında EYT yasası kapsamında başvuruların 1.5 milyonu geçtiğini, 250 bin kişinin emeklilik işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Bakan Bilgin, EYT kapsamında depremzedelere öncelik verilmek üzere başvuru sırasına göre işlemlerin tamamlandığını belirterek ilk aylıklar için tarih verdi. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ve ikramiyeye dair önemli bilgiler paylaştı.
EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekliliği hak edenlerin aylıkları ve ikramiyelerinin yatacağını ve hak kaybı olmayacağını ifade eden Bakan Bilgin şöyle devam etti:
Önce başvuranlar ve depremzedelere öncelik vererek gerçekleştiriyoruz. Ayın 15'ine kadar alacaklar var, devam edecek, Mayıs ayında müracaat edenlerin tamamı ödenecek.
Yaklaşık 1.5 milyon insan müracaat etti. Bunların aylığının bağlanması konusunda arkadaşlarımız olağanüstü çalışıyor. EYT bağlanma işinde çalışan SGK personelinin mesai ücretini artırdık, hafta sonu, gece çalışıyorlar.
"HAK KAYBI OLMAYACAK"
Mart ayında müracaat eden herkes Nisan ayında aylığını alacak. Hak kaybı olmayacak. Tahmin ediyorum Mayıs ayında bütün müracaat eden herkesin aylığı ödenmiş olacak.
Ortalama her ay normalde 35 bin civarında kişiye aylık bağlanıyordu, şimdi 300 bine ulaştı. Rutinimiz buydu. Şu anda işlemi tamamlanan 250 binden fazla. Nisan 15'ine kadar çoğu yetişecek. Bağlandığı gün aylıklarını alacaklar. Para yok, Temmuz, Ağustos'ta yatacak diye bir şey yok. Mayıs içinde, sonuna kadar bütün hak sahiplerinin aylığı bağlanmış olacak.
"EYT İÇİN KAYNAK AYRILDI"
(EYT aylıklarının zamanında yatırılamayacağı iddiasına) Devletimiz kaynağını ayırmıştır. Bütün ekonomik zorluklara rağmen Türk devleti üretim, ihracat, ekonomik politikalarıyla ayakta duran bir devlettir. Bütün bunların kaynakları vardır. Türkiye'nin kaynak sorunu yok. Kaynağı ayrıldı. Böyle bir sorun yok. Cehalatten olabilir espri yapmıyorlarsa. EYT dışında en düşük aylıkları 7500 liraya çıkardık. Onların işlemleri de yapılıyor. İkramiye işlemleri de yapılıyor.
YENİ MÜJDELER VAR
Taşeron işçiler meselesini çözeceğiz. KİT'lerde 900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyette. Orada kalan 80 bin kişi var. Onları çalıştık, yeni taşeron işletmeler var. Esas işe ait olan tüm hizmetleri kamunun yapması gerekir.
Taşeron işçiler meselesini çözeceğiz. KİT'lerde 900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyette. Orada kalan 80 bin kişi var. Onları çalıştık, yeni taşeron işletmeler var. Esas işe ait olan tüm hizmetleri kamunun yapması gerekir.
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