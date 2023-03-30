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EPDK duyurdu! Elektrik fiyatları için yeni indirim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2023
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EPDK duyurdu! Elektrik fiyatları için yeni indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gitti. Buna göre EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü. Öte yandan arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için devreye alınan AUF, 6 uzatılarak Ekim ayına kadar uygulanacak.

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