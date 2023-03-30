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Mart ayı ekonomik güven endeksi rakamları açıklandı! TÜİK Mart 2023 ekonomik güven endeksi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2023
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Mart ayı ekonomik güven endeksi rakamları açıklandı! TÜİK Mart 2023 ekonomik güven endeksi

Son dakika haberi | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada ekonomik güven endeksinin martta aylık bazda yüzde 0,2 düşüşle 98,8 değerine geldiği bildirildi.

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