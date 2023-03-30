Emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır 2023? e-Devlet EYT başvuru sonucu öğrenme ekranı!

BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.