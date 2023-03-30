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Emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır 2023? e-Devlet EYT başvuru sonucu öğrenme ekranı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023
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Emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır 2023? e-Devlet EYT başvuru sonucu öğrenme ekranı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar başvuruları hala devam ediyor. Başvuruları tamamlayan vatandaşlar ise sonuçların kaç günde belli olcağını merak ediyor. Milyonlarca vatandaş, "EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, EYT başvuruları kaç günde belli olacak? İşte, e-devlet eyt başvuru sorgulama ekranı

EYT başvuru sonuçları, başvurularının kabul edilip edilmediğini merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. "EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?" sorusu Emeklilikte Yaşa Takalılanlar yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emekliliğe hak kazanan kişiler tarafından gündeme getiriliyor. e-Devlet üzerinden başvuruda bulunanlar, emekli olacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak? işte, detaylar...

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EYT başvurusu sonuçlarının kaç günde belli olacağına dair net bir bilgi olmamakla birlikte işlemlerin 15 gün içerisinde tamamlanıp adaya dönüş yapılması bekleniyor.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e-Devlet ile yapabilir:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.

Gelen ekranda "Yeni Başvuru" tıklanır.

Tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı" seçilir.

SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B BAĞKUR seçilir ve altta yer alan "Başvur" butonu tıklanır.

T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.

İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-Posta adresi de eklenebilir.

Adres bölümünde ikametgâh bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir.

BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

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