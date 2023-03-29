Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan enflasyon açıklaması: Kademeli bir gerileme sürecini yaşıyoruz

'BÜYÜK BİR DAYANIKLILIK GÖSTERDİĞİNE İŞARET ETMEKTE'

Kavcıoğlu, deprem sonrası destekleyici uygulamalara ilişkin, "Depremler sonrasında faiz indirimi kararımıza ek olarak, yaşadığımız deprem felaketinin bölge ekonomisinde görülebilecek olumsuz etkilerini telafi etmek için ivedilikle hareket ederek önemli adımlar attık. Bu amaçla deprem bölgesinde yerleşik kişiler ve bu kişilerle ticari ilişkisi olup deprem nedeniyle zarar gören kişilere bankalar ve finansman şirketleri tarafından verilen kredileri makroihtiyati tedbirler kapsamından çıkardık.

Aynı zamanda deprem bölgesindeki firmaların bankamız kaynaklı reeskont ve yatırım taahhütlü avans kredi ve finansmanlarına 180 güne kadar vade uzatım imkanı getirdik. Yaşadığımız deprem felaketi birçok ülkenin yüzölçümü ve nüfusuna karşılık gelen bir büyüklükte olup ülkemizi derinden sarsmıştır. Böylesi bir felaketin elbette ekonomi üzerinde çeşitli etkileri olacaktır. Depremin kısa, orta ve uzun vadedeki tüm etkilerini ve alınması gereken tedbirleri detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Gerek temel altyapının çoğunun korunmuş olması gerekse ülkemizin depremin açtığı yaraları sarma konusunda gösterdiği refleks önemlidir" ifadelerini kullandı.