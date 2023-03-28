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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan enflasyon açıklaması: Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında açıklamalarda bulunurken, "İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı" dedi.

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