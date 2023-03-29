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Bakan Fatih Dönmez Akkuyu için tarih verdi: İlk nükleer yakıt tesise geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Bakan Fatih Dönmez Akkuyu için tarih verdi: İlk nükleer yakıt tesise geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Akkuyu’da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan’da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak.” dedi.

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