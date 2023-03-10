Akkuyu NGS’de bir aşama daha tamam! Montajı tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci ünitesindeki türbin binasının çatısının montajı tamamlandı. İlk olarak 10 Aralık 2022'de kirişin monte edilmesiyle başlayan kurulum sürecinin tamamı üç ay sürdü. Şirketten yapılan açıklamada, türbin binasının çatısı, çatı döşemesi de dahil olmak üzere toplam ağırlığı bin 140 ton olan dokuz adet genişletilmiş kirişten oluşuyor. Her biri 110 ila 200 ton ağırlığında olan kirişler, parçalar şantiyede bu işlem için önceden hazırlanan iki kızak üzerinde paralel olarak birleştirilerek monte edildi. Montaj işlemi sırasında Liebherr 13000 ağır paletli vinç kullanıldı.