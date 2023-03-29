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EYT için flaş karar! Fazla mesai ücreti 2 katına yükseltildi! Binlerce SGK çalışanını ilgilendiriyor...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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EYT için flaş karar! Fazla mesai ücreti 2 katına yükseltildi! Binlerce SGK çalışanını ilgilendiriyor...

EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenecek. SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL'ye yükseltilecek.

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