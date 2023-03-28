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TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? TOGG kura çekimi ertelendi mi, nihai sonuç listesi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? TOGG kura çekimi ertelendi mi, nihai sonuç listesi açıklandı mı?

"TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Başvuruları tamamlanan vatandaşlar kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? TOGG kura çekimi ertelendi mi, nihai sonuç listesi açıklandı mı?

"TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? TOGG kura çekimi ertelendi mi, nihai sonuç listesi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Kura takviminde değişikliğe gidildi ve ertelendi. Peki, TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? TOGG kura çekimi ertelendi mi, nihai sonuç listesi açıklandı mı?

TOGG KURA ÇEKİMİ HANGİ TARİHTE?

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Ör: Kasım 2023'ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL'lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcımıza yapılacak.

KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Ön sipariş sayısı hakkında son açıklama TOGG'un Twitter adresi üzerinden paylaşıldı. TOGG'a 7 günde 100 bin başvuru yapıldı.

TOGG ONLİNE SİPARİŞ VERME EKRANI TRUMORE UYGULAMASINDA OLACAK!

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak

T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

TOGG FİYAT LİSTESİ

TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

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