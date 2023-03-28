Ankara'nın metro ağı genişliyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ile 378,9 milyon avro tasarruf
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı yakında hizmete açacaklarını belirterek, bu hat sayesinde 35 yılda toplam 378,9 milyon avro tasarruf sağlanmasının öngörüldüğünü bildirdi. Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, "Bu hatla Ankara’nın metro ağı genişleyecek" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da raylı sistemler ağını genişlettiklerini ifade etti.
AKM-Gar-Kızılay metro bağlantısının tamamlanmasıyla Ankara'da Bakanlığın inşa ettiği toplam hat uzunluğunun geçmişe kıyasla yaklaşık 3 katına çıkarılmış olacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Bu hatla Ankara'nın metro ağı genişleyecek. Gar-Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'mız Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından son derece önemli. Günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip hattımızdaki ilk durak olan Gar İstasyonu aracılığıyla vatandaşlarımız, hızlı tren garına ulaşacak, yine aynı istasyon sayesinde Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da M1 hattına yani Başkentray'a aktarma sağlanabilecek. Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına aktarma mümkün olacak."
"METRO ARACI SAYISINI 4 KATINA ÇIKARDIK"
Karaismailoğlu, söz konusu metrolarda çalıştırılmak üzere mevcut 108 araca ilave olarak 324 yeni nesil metro araç alım işinin de Bakanlık tarafından yapıldığına işaret ederek, hatlarda çalışan metro aracı sayısını 4 katına çıkardıklarını aktardı. Mevcutta bulunan metro araçları depolama ve bakım merkezini de revize ederek, kapasitesini artırdıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi:
"AKM Otoparkı, Gar, Adliye ve Kızılay istasyonları ile hat üzerindeki tüm imalatlar tamamlandı, test ve devreye alma işleri ise sürüyor. Proje kapsamında 5 bin 30 metre TBM tünel, 1818 metre NATM tünel imalatı yapıldı. 7 bin 295 metre ray montajı gerçekleştirildi. Metro hattının işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte, 103,9 milyon avro kara yolu işletmeden, 42,7 milyon avro kaza maliyetlerinden, 123,9 milyon avro zamandan, 108,4 milyon avro çevresel katkıdan (hava kirliliği, gürültü kirliliği, toprak ve su kirliliğinde azalma) olmak üzere toplam 378,9 milyon avro tasarruf sağlanmasını öngörüyoruz."
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