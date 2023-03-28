Ankara’nın metro ağı genişliyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ile 378,9 milyon avro tasarruf

"AKM Otoparkı, Gar, Adliye ve Kızılay istasyonları ile hat üzerindeki tüm imalatlar tamamlandı, test ve devreye alma işleri ise sürüyor. Proje kapsamında 5 bin 30 metre TBM tünel, 1818 metre NATM tünel imalatı yapıldı. 7 bin 295 metre ray montajı gerçekleştirildi. Metro hattının işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte, 103,9 milyon avro kara yolu işletmeden, 42,7 milyon avro kaza maliyetlerinden, 123,9 milyon avro zamandan, 108,4 milyon avro çevresel katkıdan (hava kirliliği, gürültü kirliliği, toprak ve su kirliliğinde azalma) olmak üzere toplam 378,9 milyon avro tasarruf sağlanmasını öngörüyoruz."

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