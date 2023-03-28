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Emekli maaşlarına ilişkin karar kabul edildi! En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltildi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Emekli maaşlarına ilişkin karar kabul edildi! En düşük emekli maaşı 7500 TL’ye yükseltildi...

En düşük emekli maaşlarına yönelik milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek. İşte detaylar...

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

İKRAMİYELER 2000 LİRA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SÜRESİ ARTTIRILIYOR

Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor.

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.

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