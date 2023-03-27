Telefon zammı ne zaman 2023? Cep telefonlarına zam mı geldi, hangi markalarda geçerli olacak?

AKILLI TELEFON FİYATLARI ZAM SONRASI NE KADAR OLACAK?

Akıllı telefonlara minimum 2500 TL zam geleceği tahmin ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte ithal edilen ve vergisiz fiyatı 3.800 TL (201 dolar) olan bir telefonun fiyatı 28 Mart'tan itibaren en az 2.500 TL zamlanacak.