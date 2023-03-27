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Telefon zammı ne zaman 2023? Cep telefonlarına zam mı geldi, hangi markalarda geçerli olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Telefon zammı ne zaman 2023? Cep telefonlarına zam mı geldi, hangi markalarda geçerli olacak?

"Akıllı telefonlarına zam mı geldi, ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme sonrası cep telefonu fiyatlarının nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, Cep telefonu fiyatlarına ne kadar zam geldi, ne kadar olacak? İşte, haberin ayrıntıları...

"Telefon zammı ne zaman?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Akıllı telefonlara yönelik düzenleme Resmi Gzete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında yürürlüğe giren akıllı telefonlar için gözetim uygulaması geçtiğimiz ay itibariyla değişti. Cep telefonu fiyatlarına yüzde kaç oranın zam uygulanacağı merak ediliyor. Peki, cep telefonlarına ne kadar zam geldi? İşte, ayrıntılar...

CEP TELEFONU FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı.

Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart'ta uygulanmaya başlayacak.

AKILLI TELEFON FİYATLARI ZAM SONRASI NE KADAR OLACAK?

Akıllı telefonlara minimum 2500 TL zam geleceği tahmin ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte ithal edilen ve vergisiz fiyatı 3.800 TL (201 dolar) olan bir telefonun fiyatı 28 Mart'tan itibaren en az 2.500 TL zamlanacak.

Vergisiz fiyatı yaklaşık 3.800 TL olan telefondan sırasıyla yüzde 1 kültür bakanlığı payı, yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve ardından yüzde 18 KDV alınıyor.

Nihai fiyat böylece 7.500 TL oluyor. Yeni uygulama ile birlikte gümrük fiyatı yine 3.800 TL (201 dolar) olan telefondan 350 dolar gibi vergilendirme yapılacak ve aynı telefonun satış fiyatı 10.200 TL'yi aşmış olacak.

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