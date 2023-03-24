Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: 11 ilde depremden etkilenen işletmelere 1,5 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi

HASAR DURUMUNA GÖRE LİMİT ARTIRILACAK



Acil Destek Programından iş yeri; küçük sanayi siteleri (KSS), organize sanayi bölgeleri (OSB) veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş KOBİ'ler faydalanabilecek. Bu durumda olan mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 arttırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1,5 milyon liraya çıkacak.