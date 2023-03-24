Kurumsal şirketlerin gözü kripto para borsasında! 5 yılda 30 milyar dolarlık yatırım

5 YILDA 30 MİLYAR DOLAR YATIRIM

S&P Global verileri, kurumsal yatırımcıların, özel sermaye şirketlerinin ve risk sermayesi fonlarının 2018-2022 yılları arasında kripto para birimlerine ve merkeziyetsiz finans uygulamalarına yaptığı toplam yatırımın 30 milyar dolara ulaştığını gösterdi. 2021'in 13,65 milyar dolarlık toplam yatırım turuyla zirvenin yaşandığı bir yıl olduğu bilinirken, dalgalanmalara rağmen kriptoya yatırım yapmak, geçtiğimiz yıl da kurumsal şirketlerin gündemindeki yerini korudu.