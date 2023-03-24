Kurumsal şirketlerin gözü kripto para borsasında! 5 yılda 30 milyar dolarlık yatırım
Küresel verilere göre, 2022'de kripto para birimlerine ve merkeziyetsiz finans uygulamalarına kurumsal yatırımcılar tarafından 10,5 milyar dolar yatırım yapıldığının görüldüğü aktarıldı. S&P Global verileri, kurumsal yatırımcıların, özel sermaye şirketlerinin ve risk sermayesi fonlarının 2018-2022 yılları arasında kripto para birimlerine ve merkeziyetsiz finans uygulamalarına yaptığı toplam yatırımın 30 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu.
Küresel ekonomik rüzgarlarla karamsar bir tablo çizmeye başlayan ve dünyaca ünlü merkezi kripto para borsasının çöküşüyle en düşük seviyelerini gören kripto para birimleri, geçen yıl da kurumsal yatırımcılar tarafından bir yatırım aracı olarak tercih edildi. Küresel kripto para borsası Gate.io da kurumsal yatırımcıların ve yüksek net değerli müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen spot blok işlem hizmetini duyurdu.
Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Lin Han, "Duyurduğumuz yenilikçi çözüm, kuruluşların ve yüksek net değerli bireysel yatırımcıların özel ihtiyaçlarıyla uyumlu üst düzey güvenlik, gizlilik ve verimlilik sunuyor" dedi.
5 YILDA 30 MİLYAR DOLAR YATIRIM
S&P Global verileri, kurumsal yatırımcıların, özel sermaye şirketlerinin ve risk sermayesi fonlarının 2018-2022 yılları arasında kripto para birimlerine ve merkeziyetsiz finans uygulamalarına yaptığı toplam yatırımın 30 milyar dolara ulaştığını gösterdi. 2021'in 13,65 milyar dolarlık toplam yatırım turuyla zirvenin yaşandığı bir yıl olduğu bilinirken, dalgalanmalara rağmen kriptoya yatırım yapmak, geçtiğimiz yıl da kurumsal şirketlerin gündemindeki yerini korudu.
Hizmete aldıkları blok spot işlem özelliğinin kurumsal yatırımcıları ve yüksek net değerli borsacıları korumak için özel bir çözüm olduğunu vurgulayan Dr. Lin Han, "Bu çözüm sayesinde büyük alım satım işlemleri güvenlik ve gizlilikten ödün verilmeden, hızlı bir biçimde gerçekleştirilebiliyor. Farklı müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirmek konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.
GENİŞ PİYASA ETKİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR
Yüklü miktarda sermayeyle yapılan yatırımların genellikle yüksek net değerli bireysel yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar ve borsacılar arasında yaygın olduğunun bilindiği kaydedildi. Borsalarda verilen büyük emirler, küçük ölçekli yatırımcıların aşırı alım veya satım davranışlarıyla birleşince genellikle piyasayı etkileyerek dijital varlık fiyatlarında dikkate değer dalgalanmalara neden olabiliyor.
Sundukları blok spot işlem seçeneğinin kurumsal yatırımcıların sık karşılaştığı bu olumsuzlukları azaltmaya yaradığını belirten Dr. Lin Han, "Bu faydasının yanı sıra kurumsal yatırımcılar, Gate.io'nun spot blok işlem çözümüyle birden fazla kripto para biriminde rekabetçi fiyatlandırma, üst düzey likidite havuzları, sıfır ücret ve sıfır performans düşüklüğü, saniyeler içinde tamamlanan işlemler ve üst seviyede gizlilik gibi avantajlardan yararlanabiliyor" diye konuştu.
"BÜYÜK ÖLÇEKLİ TİCARETİ BAŞARIYA ULAŞTIRIYORUZ"
2022 sonunda yürütülen bir araştırmanın, kriptoya yatırım yapan kurumsal yatırımcıların yüzde 62'sinin 12 ay içinde kripto kışına rağmen alım yaptığını gösterdiğini belirten Han, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:
"Devreye aldığımız Gate.io spot blok işlem hizmeti, büyük ölçekli ticaret yapmak isteyen şirketlerin başarıya ulaşması için ihtiyaç duydukları araçları ve esnekliği sunuyor. Kriptoya yatırım yapmak isteyen büyük yatırımcılar, bu hizmet sayesinde ihtiyaçlarına yanıt veren özel çözümlerden, güçlü likiditeden ve rekabetçi fiyatlardan yararlanabiliyor."
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