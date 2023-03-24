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SON DAKİKA! Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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SON DAKİKA! Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi

Son dakika haberine göre Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi.

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi.

Yapılan açıklamada "Tarım Kredi Kooperatif Market olarak toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan'da vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde fiyatlarımızı sabitliyoruz.

Düzenlenecek kampanya ile marketlerimizde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca Fiyat artırımı yapılmayacaktır.

Tarım Kredi Grubu geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerimizin ve tüketicilerimizin yanında yer almaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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