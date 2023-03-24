Bakan Kirişci güzel haberi verdi! Çiftçilere destek ödemeleri bugün
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 lira tutarındaki tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, söz konusu destek tutarının dağılımı şöyle:
"Anaç koyun keçi desteği 1 milyar 613 bin 350 lira, arıcılık desteği 188 milyon 709 bin 150 lira, hububat baklagil ve dane mısır desteği 25 milyon 815 bin 890 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 11 milyon 618 bin 963 lira, küpe uygulama desteği 540 bin 981 lira, sürü büyütme ve yenileme desteği 357 milyon 909 bin 200 lira, hastalıklardan ari işletme desteği 43 milyon 743 bin 800 lira, mazot ve gübre desteği 27 milyon 574 bin 675 lira, tiftik keçilerine ilave destek 1 milyon 586 bin 220 lira ve atık desteği 89 bin 600 lira."
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