SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
"SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla her ay SED yardımı yapılacağını belirtmişti. Peki, SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
"SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED yardımı ödemeleri, her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Peki, SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
MART AYI SED YARDIMI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.
Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu ifade etti. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini belirten Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Bu kapsamda, Bakanlık olarak, SED hizmet modelini hayata geçirdiklerini anımsatan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını hatırlattı.
Yanık, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:
"SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mart ayı içerisinde toplam 582 milyon 692 bin 272 lira tutarında SED ödemesi yaptık."
2023 SED YARDIMI NE KADAR?
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldiği açıklanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
- Nikotin bandı orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı kullanılır mı? Diyanet açıkladı!
- Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...
- Yalı Çapkını 25. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- Prefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL'ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?
- Ermenistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemesinde kritik maç!
- Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?
- Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
- Çocuklu ailelere can suyu olacak! 1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü 87.bölüm izle! 24 Mart Kısmetse Olur yeni bölüm yayınlandı mı?
- Kimliğiyle PTT'ye giden emeklilere müjde! Kefilsiz şartsız 30.000 TL! Ay ay hesaplandı!
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?