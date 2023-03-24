EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? SGK EYT başvuru takibi sorgulama nasıl yapılır?

EYT MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağını duyurdu. Erdoğan "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.

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