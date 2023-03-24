24 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? SGK EYT başvuru takibi sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? SGK EYT başvuru takibi sorgulama nasıl yapılır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
ABONE OL
EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? SGK EYT başvuru takibi sorgulama nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar başvuruları hala devam ediyor. Başvuruları tamamlayan vatandaşlar ise sonuçların kaç günde belli olcağını merak ediyor. Milyonlarca vatandaş, "EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, EYT başvuruları kaç günde belli olacak? İşte, SGK eyt başvuru sorgulama

"EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?" sorusu Emeklilikte Yaşa Takalılanlar yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emekliliğe hak kazanan kişiler tarafından gündeme getiriliyor. SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunanlar, emekli olacakları günü sabırsılıkla bekliyor. Peki, EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak? işte, detaylar...

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT başvuruları sürmeye devam ederken, gözler SGK'dan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 10 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EYT MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağını duyurdu. Erdoğan "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.

EYT MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EYT MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunmaya başlaması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

Buna göre; mart ayında dilekçe verip başvuruda bulunan EYT'liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA