IMF’den kripto paralar için 9 maddelik eylem planı! Bitcoin ve diğer kripto paralar için flaş talep

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Hindistan'daki toplantısında gündeme getiriler diğer IMF tavsiyeleri arasında kripto varlıklar konusunda aşırı sermaye akışlarına karşı vergi kuralları ve yasalar ile tedbirler alınması, tüm kripto piyasa aktörleri için gözetim zorunlulukları geliştirilmesi de yer aldı.