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IMF'den kripto paralar için 9 maddelik eylem planı! Bitcoin ve diğer kripto paralar için flaş talep

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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IMF’den kripto paralar için 9 maddelik eylem planı! Bitcoin ve diğer kripto paralar için flaş talep

Kripto paralardaki 2 yıllık düşüşün sona geldiği iddiaları üzerine Bitcoin yeniden gündem oldu. Bitcoin ve diğer tokenler üzerinden kripto paraların yasal para birimi olup olmayacağı da konuşulmaya başlanmıştı. Gelişmeleri değerlendiren IMF, Bitcoin gibi kripto paralara yasal para birimi statüsü verilmemesini talep etti.

IMF, üye ülkelerin kripto varlıklara nasıl davranmaları gerektiği konusunda 9 noktalık bir eylem planı ortaya koydu.

IMF'in ortaya koyduğu 9 noktalık bir eylem planında birinci maddesi, Bitcoin gibi kriptoparalara yasal para birimi statüsü verilmemesini talep ediyor.

IMF yaptığı açıklamada, IMF üyesi ülkelere kripto varlıklara uygun bir politika yanıtı vermelerinin önemli elementleri konusunda yönlendirme sunan, "Kripto Varlıklar için Etkin Politikaların Elementleri" adı verilen belgenin İcra Kurulu tarafından tartışıldığını belirtti.

Üye ülkelere yapılan en önemli tavsiye, "parasal egemenliğin ve istikrarın, para politikası çerçeveleri güçlendirilerek ve kripto varlıklara resmi para veya yasal takas aracı statüsü vermeyerek, korunması" oldu.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Hindistan'daki toplantısında gündeme getiriler diğer IMF tavsiyeleri arasında kripto varlıklar konusunda aşırı sermaye akışlarına karşı vergi kuralları ve yasalar ile tedbirler alınması, tüm kripto piyasa aktörleri için gözetim zorunlulukları geliştirilmesi de yer aldı.

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