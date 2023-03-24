Emeklilerde bayram havası! Başkan Erdoğan’ın müjdesi milyonları sevince boğdu

"ARTIRILSIN DA SEBEBİ ÖNEMLİ DEĞİL"

69 yaşındaki Bahattin Kılıç, maaş zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zam yapılması iyi bir şey. Para lazım, devlet veriyorsa ihtiyaç olduğunun göstergesi. Normalde beklemiyorduk. Senelik artışlar yapılıyordu. Bize de sürpriz oldu. Dün haberlerde altyazıda göründe inanamadım sonra teyit edebildim. Devlet işlerini biz bilmeyiz bizim bildiğimiz cebimize para girmesi. Ciddi bir geçim sıkıntısı var. Arttırılsın da sebebi önemli değil" ifadelerini kullandı.

ALLAH AYAĞINI TAŞA DEĞDİRMESİN

Erdoğan Akkun: Emekli maaşlarına yapılan zamdan dolayı mutluyuz. Emekliler tabi zorluklar yaşıyordu. Yaşanan durumlardan dolayı sorunların çok olduğu bir dönemden geçtik. Şimdi en düşük emekli aylığı 7500 lira oldu. Yapılan bu zamla bir nebze olsun nefes alınabilecek. Yine bu işler düzelirse Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzelecek. Allah ayağını taşa değdirmesin.