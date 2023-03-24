Emeklilerde bayram havası! Başkan Erdoğan'ın müjdesi milyonları sevince boğdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklaması emekli vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar "Hem Ramazan hem de bayram müjdesi oldu. Allah ondan razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Bu karar emeklileri çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz" diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklaması, emekliler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Ali Kul (70) : Reisimiz biz emeklileri unutmadı. Reis ne dediyse, ne söz verdiyse yaptı, yapmaya devam ediyor. Allah ondan razı olsun.
Fuat Bıyık ( 67-emekli) "Cumhurbaşkanımızın emekliye verdiği en düşük maaş şuan ki durumda harcamasını bilene göre çok çok iyi. İsraf edenler, Allahtan korkmayanlara ne verirsen ver az derler .Allah devletimizden razı olsun.Bu Ramazan ayında da bizi düşünen, düşmanlara muhtaç etmeyen mert, yürekli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"
Hasan Koloğlu (67-emekli) "Cumhurbaşkanımız şuan ki şartlara göre biz emeklilere iyi para verdi. Allah razı olsun. Bir yılda emekliye sürekli artış ve ikramiye verdi. Daha ne olsun ki Buna da şükretmeyenlere diyecek söz bulamıyorum. Ramazan ayına girdiğimizde yine bir müjde verdi. Reis müjde üstüne müjde veriyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin."dedi
EVİMİZDE BAYRAM HAVASI YAŞANDI
10 yıllık emekli olan 3 çocuk babası Adnan Gülsoy (60), "Cumhurbaşkanımızın konuşmasını ailemle izliyordum. Müjdeli haberi söylediği an evimizde bayram havası yaşandı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.
"EMEKLİ ERDOĞAN SAYESİNDE ARTIK BAŞI DİK GEZİYOR"
Celal Açkalmaz (Emekli- 81) "Biz emekliler yıllarca çalışıp bu vatana hizmet ettik. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Erdoğan gibi kıymetimizi bilen olmadı. Şuan en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira oldu. Bu emeklilere hem ramazan hem de bayram müjdesi oldu. Emekli'nin Erdoğan sayesinde artım başı dik geziyor"
"ERDOĞAN EMEKLİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ"
Bayram Avcı 1973 (Emekli- 50) "Eskiden emeklinin iki yakası bir araya gelmezdi. Ama işçi ve gariban dostu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde artık emeklinin yüzü gülüyor. Bir yıl içinde yapılan ikinci zamla artık en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu. Buda emeklinin yeni yüzünü güldürdü"
'BİZİM BOYNUMUZU YERE EĞDİRMEDİ'
52 yaşındaki Erol Şen, "Cumhurbaşkanımıza güvenimiz sonsuz. Ekonomimizi bozmak isteyen şer güçlere karşı her zaman vatandaşın yanında olacağına eminiz" dedi. Muammer Bağcı ise "Devletimizin boynumuzu yere eğdirmedi. Allah cumhurbaşkanımıza güç kuvvet versin" diye konuştu.
Seydişehir ilçesinde yaşayan emekli Erol Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mübarek Ramazan ayında kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Şen, "Cumhurbaşkanımız sağ olsun piyasada ki alım gücünü göz önüne alarak bizlerin en düşük maaşını 7 bin 500 TL yaptı. Cumhurbaşkanımıza güvenimiz sonsuz. Ekonomimizi bozmak isteyen şer güçlere karşı her zaman vatandaşın yanında olacağına eminiz. Bir yanda depremin vurduğu bölgelerdeki yaraları sararken diğer yandan da bizleri unutmadı" dedi.
Emekli Muammer Bağcı (71) ise, "Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız bizim boynumuzu yere eğdirmedi. Ekonomiye karşı bizim alım gücümüzü düşürmedi. Allah razı olsun ondan. Allah ona güç, kuvvet versin. Şu mübarek ayda bizleri çok mutlu etti. O kadar sorunla uğraşırken vatandaşını da unutmadı" diye konuştu.
Emekli Ayhan Süzmeçelik (56) ise, "Buna da çok şükür. En düşük maaşa 2 bin TL gibi bir zam yapıldı. Ramazan ayında bir ihtiyacımızı, alışverişimizi karşılayacağız. Allah yapanlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANIMIZ EMEKLİLERİ ÇOK MUTLU ETTİ
İzmir'de yaşayan 60 yaşındaki işçi emeklisi 3 çocuk babası Yücel Özdemir, "Çok isabetli bir karar oldu. En düşük maaş 7 bin 500 olduğu için çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımızdan intibak yasasını da bekliyoruz. Çalıştığım dönemde primlerim asgari ücretin 3 katından yatmıştı. Reisimize güveniyoruz. İntibak yasası ile emekli maaşlarımız artacak. Enflasyonun marketler tarafından yukarı çekildiği dönemde emekliler artan maaşlarıyla derin bir nefes almış oldu. Bu karar emeklileri çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz" dedi.
"ZAMMA GEREK YOK ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
73 yaşındaki Mustafa Karataş ise, "Çok iyi bir karar. Allah razı olsun. Allah eksik etmesin. Allah başımızdan göndermesin. Diğerlerine fırsat vermesin. Artış beklemiyorduk, gerek de yok. Yeter ki başımızda sağlam bir şekilde dursun. Onu temenni ederim Allah eksikliğini göstermesin" dedi.
"KÖTÜ OLMADI"
59 yaşındaki Orhan Koca ise, "Zam yapılması iyi oldu. Ben de emekliyim. En düşük 5 bin 500 liraydı. 7 bin 500 lira oldu. Kötü olmadı. Yeterli mi? değil tabi ama hiç yoktan iyidir. Yaşadığımız hayat şartlarının altında bir miktar. Hiç yoktan iyidir olarak bakıyoruz. Artış ihtimalini zayıf görüyorduk. Artış olması iyi oldu" dedi.
"ARTIRILSIN DA SEBEBİ ÖNEMLİ DEĞİL"
69 yaşındaki Bahattin Kılıç, maaş zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zam yapılması iyi bir şey. Para lazım, devlet veriyorsa ihtiyaç olduğunun göstergesi. Normalde beklemiyorduk. Senelik artışlar yapılıyordu. Bize de sürpriz oldu. Dün haberlerde altyazıda göründe inanamadım sonra teyit edebildim. Devlet işlerini biz bilmeyiz bizim bildiğimiz cebimize para girmesi. Ciddi bir geçim sıkıntısı var. Arttırılsın da sebebi önemli değil" ifadelerini kullandı.
ALLAH AYAĞINI TAŞA DEĞDİRMESİN
Erdoğan Akkun: Emekli maaşlarına yapılan zamdan dolayı mutluyuz. Emekliler tabi zorluklar yaşıyordu. Yaşanan durumlardan dolayı sorunların çok olduğu bir dönemden geçtik. Şimdi en düşük emekli aylığı 7500 lira oldu. Yapılan bu zamla bir nebze olsun nefes alınabilecek. Yine bu işler düzelirse Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzelecek. Allah ayağını taşa değdirmesin.
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