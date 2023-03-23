AK Parti’den emekli maaşlarına yönelik yeni açıklama: Düzenleme önümüzdeki hafta yasalaşabilir

TÜM EMEKLİLERE BİR İYİLEŞTİRME OLACAKTIR

Bu artışlar bayram ikramiyelerine yansıyacaktır. Emekli ücretlerinde de bir iyileştirme bekliyorum. Aralık'ta emekli olanlarla bugün emekli olanlar arasında bir fark oluşmuştu bu da telafi edilecektir.

HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir sonraki aya kadar yatar. Bayramdan önce bu maaşların yatacağını düşünüyorum.