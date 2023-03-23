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AK Parti'den emekli maaşlarına yönelik yeni açıklama: Düzenleme önümüzdeki hafta yasalaşabilir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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AK Parti’den emekli maaşlarına yönelik yeni açıklama: Düzenleme önümüzdeki hafta yasalaşabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası emeklilerin zamlı maaşlarını ne zaman alacağı merak edilirken AK Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşabileceğini vurguladı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında emeklilere müjde verirken en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini ifade etti.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK"

Başkan Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YASALAŞACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ettiklerini söyledi.

A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararı değerlendirirken emekli ücretlerinde de bir iyileştirme olacağını söyledi.

YÜZDE 40'A VARAN ZAM

Bu karar bir Ramazan müjdesi oldu. Ücretler tarafında ciddi adımlar atılıyor. Telafi edici bir adım olarak görüyorum. Yüzde 40'lara varan bir zam oldu. Gerekli de bir adımdı.

TÜM EMEKLİLERE BİR İYİLEŞTİRME OLACAKTIR

Bu artışlar bayram ikramiyelerine yansıyacaktır. Emekli ücretlerinde de bir iyileştirme bekliyorum. Aralık'ta emekli olanlarla bugün emekli olanlar arasında bir fark oluşmuştu bu da telafi edilecektir.

HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir sonraki aya kadar yatar. Bayramdan önce bu maaşların yatacağını düşünüyorum.

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