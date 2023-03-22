Son dakika: Emeklilerin gözü bu haberde! Bayram ikramiyesi için sürpriz görüşme! EYT’liler faydalanacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken, bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Saat 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte biraraya gelecek.