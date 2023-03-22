22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri ASELSAN su altından gelecek tehditlere karşı harekete geçti!

ASELSAN su altından gelecek tehditlere karşı harekete geçti!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2023
ABONE OL
ASELSAN su altından gelecek tehditlere karşı harekete geçti!

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, su altı savunma sistemlerindeki tecrübesiyle yeni bir otonom su altı aracı geliştiriyor. Gelecek dönemde Türk Deniz Kuvvetlerine yerli imkanlarla geliştirilen otonom su üstü ve su altı deniz araçları kazandırılması hedefleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA