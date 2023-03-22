FED faiz kararı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde? 22 Mart FED FAİZ artırırsa ALTIN ne olur?
FED faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarının ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Gözler 2023 Mart ayı FED faiz kararı için ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'den gelecek açıklamaya çevrildi. Toplantının ardından Mart ayı FED faiz kararı açıklanacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, tarihi...
"FED faiz artırırsa altın ne olur?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ABD Merkez Bankası, faiz kararı Para Politikası Kurulu PPK toplantı tarihi gündemdeki yerini koruyor. Özellikle yatırımcılar, "Fed faiz kararı ne olacak?", "Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Mart ayı FED faiz toplantısının yapılacağı tarih ve İslam Memiş'in altın hakkındaki açıklamaları...
MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Federal fonlama faizinin 25 baz puan artırılmasının beklendiğini ifade eden Moody's, "Bankacılık sistemindeki stres yoğunlaşır ise Fed durumu değerlendirmek için faiz artırımlarını durdurabilir" ifadelerini kullandı.
FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık
Piyasalar Uzmanı Finansal Analist İslam Memiş, dün gerçekleşen ve uzun zamandır dolardaki beklenen yükselişin gerçekleşmesi ile birlikte ABD FED'in faiz arttırımı ve buna bağlı Türkiye'nin hala faiz düşürmesinin etkilerini yatırımcılara yönelik değerlendirdi.
Memiş, FED'in faiz arttırması ve arttırmaması olasılıklarını şu şekilde açıkladı, '25 baz puan faiz artırırsa ne olur? Banka iflasları sonrasında psikolojik mesaj için faiz artırımına devam etmesi önemli. 25 baz puan faiz artırımı, parite, altın ve gümüş fiyatlarında gerilemeye, dolar endeksinde yükselişe neden olabilir. Altının ons fiyatı (xau/usd), bin 915 dolar, gümüşün ons fiyatı (xag/usd), 21,80 dolar seviyesine gerileyebilir.
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- FED faiz kararı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde? 22 Mart FED FAİZ artırırsa ALTIN ne olur?
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