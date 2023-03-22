FED faiz kararı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde? 22 Mart FED FAİZ artırırsa ALTIN ne olur?

Memiş, FED'in faiz arttırması ve arttırmaması olasılıklarını şu şekilde açıkladı, '25 baz puan faiz artırırsa ne olur? Banka iflasları sonrasında psikolojik mesaj için faiz artırımına devam etmesi önemli. 25 baz puan faiz artırımı, parite, altın ve gümüş fiyatlarında gerilemeye, dolar endeksinde yükselişe neden olabilir. Altının ons fiyatı (xau/usd), bin 915 dolar, gümüşün ons fiyatı (xag/usd), 21,80 dolar seviyesine gerileyebilir.