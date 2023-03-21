21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşyeri kira artış oranı ne zaman açıklanır?

Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşyeri kira artış oranı ne zaman açıklanır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023
ABONE OL
Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşyeri kira artış oranı ne zaman açıklanır?

"Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira artış oranı ve market alışverişlerinde fiyatlara etki eden enflasyon kararının mart ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşyeri kira artış oranı ne zaman açıklanır?

"Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşyeri kira artış oranı ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı enflasyon kararı öncesinde, piyasaların enflasyon beklentisi merak ediliyor. Peki, Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşyeri kira artış oranı ne zaman açıklanır?

MART ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

2023 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre; Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,76 iken, bu anket döneminde yüzde 37,72 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,75 iken, bu anket döneminde yüzde 31,63 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,11 ve yüzde 17,91 olarak gerçekleşmiştir.

12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,95 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 33,52 olasılıkla yüzde 35,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,44 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 31,58'inin beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA