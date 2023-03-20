Suudi Arabistan ile Türkiye arasında önemli anlaşmalar

ÜÇ TİCARİ ANLAŞMA

SPA, ayrıca Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari işbirliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.

EN 8 ANLAŞMA

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı ise daha sonra yayınladığı bir haberde, imzalanan anlaşmaların en az 8 olduğu ve bu sayının artacağı kaydedildi.



