20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2023? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2023? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023
ABONE OL
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2023? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...

"Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Peki, Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2023? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...

"Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2023? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Peki, Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2023? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...

MART AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Henüz mart ayı enflayson rakamları ve Nisan ayı kira artış oranı hakkında açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.

Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında TÜFE'nin yüzde 3,52, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 55,74 artmasını bekliyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Mart ayı kira artış oranı %71,83 olarak belirlendi.

2023 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2023

TÜFE Kira Artış Oranı: %71,83

Kira Artış Tutarı: 7.183,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.183,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 206.196,00 TL

KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA