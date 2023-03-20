10 soruda kentsel dönüşüm kredisi! Kim ne kadar kredi kullanabilecek? Faiz oranı değişiyor mu?
Son dakika haberi | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da hazırlanan geçici barınma alanında son çalışmaların yapıldığını ve gelecek hafta depremzedelere teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Kurum ayrıca, "10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi" altında merak edilen soruları yanıtladı.
11 ili etkileyen depremin ardından bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki geçici barınma alanında afetzedeleri ağırlamak için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.
Bakan Kurum "Adıyaman'da... TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzce hazırladığımız geçici barınma alanımızda afetzede kardeşlerimizi ağırlamak için son çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki hafta teslim etmeye başlayacağız" dedi.
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kamuoyu tarafından merak edilen "10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi" başlığı altında şu soru ve cevapları paylaştı:
1.) KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNDE DEVLET DESTEĞİ NE OLACAK?
1.49 faiz oranının 0.70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0.79 faiz imkânıyla krediden yararlanılabilecek.
2.) KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNDEN YARARLANMAK İÇİN BİR ŞART VAR MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.
3.) KİRACILAR YARARLANABİLECEK Mİ?
En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.
4.) 1 KİŞİ BİRDEN FAZLA YAPI İÇİN KREDİ KULLANABİLECEK Mİ?
Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon TL'yi geçemeyecek. Bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.
5.) İKİNCİ DAİRE İÇİN DÖNÜŞÜM KREDİSİNDE FAİZ ORANI DEĞİŞECEK Mİ?
İlk daire için 0,79; diğeri için 0,89 oranla kredi verilecek.
6.) İŞ YERLERİNİ DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYENLER EN FAZLA NE KADAR KREDİ ALABİLECEK?
İşyeri için 1,10 faiz oranıyla 800 bin TL kredi alabilecek.
7.) KAÇ YIL VADE YAPILACAK?
Konut kredilerinde 10 yıl, işyeri için 7 yıl vade uygulanacak.
8.) BAŞVURU İÇİN SÜRE KISITLAMASI OLACAK MI?
Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, bankalara faiz destekli/kâr payı kredi için başvuru yapılabilecek.
9.) KREDİ DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN TÜM KOMŞULARIN ANLAŞMALARI MI GEREKİYOR?
Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.
10.) 15 DAİRELİ BİR APARTMANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 15 DAİREYE DE AYRI KREDİ Mİ VERİLECEK?
Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.
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