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Hava trafik raporu yayınlandı! Avrupa'nın en yoğunu İstanbul Havalimanı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Hava trafik raporu yayınlandı! Avrupa’nın en yoğunu İstanbul Havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) şubat ayına ilişkin Hava Trafik raporuna göre, İstanbul Havalimanı bin 269 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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