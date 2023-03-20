EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EYT başvuruları sonuçlandı mı, açıklandı mı?
"EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuru sonuçları için gözler SGK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. 8 Ekim 1999 öncesi sigortalı olan ve prim gün sayısını dolduran tüm vatandaşlar EYT'li olmaya hak kazanmıştı. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EYT başvuruları sonuçlandı mı, açıklandı mı?
"EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EYT başvuruları sonuçlandı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT'li olmaya hak kazanan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi, SGK ve e-Devlet üzerinden başvurularını yapmaya devam ediyor. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EYT başvuruları sonuçlandı mı, açıklandı mı?
EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EYT başvuruları sürmeye devam ederken, gözler SGK'dan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.
Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 15 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.
EYT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.
EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
İşte adım adım EYT başvurusu;
1. ADIM
e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.
Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.
2. ADIM
SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.
Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.
3. ADIM
'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.
Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.
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