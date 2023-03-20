"EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EYT başvuruları sonuçlandı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT'li olmaya hak kazanan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi, SGK ve e-Devlet üzerinden başvurularını yapmaya devam ediyor. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EYT başvuruları sonuçlandı mı, açıklandı mı?