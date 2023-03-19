Piyasalarda tahıl koridoru anlaşmasının sevinci! Buğday fiyatlarında düşüş bekleniyor

IAOM) Avrasya Başkanı Ulusoy, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın uzamasına ilişkin dün başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere taraflarca yapılan anlaşmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, sürenin uzatılmasının tüm dünyayı yakından ilgilendirdiği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Anlaşma öncesi buğday fiyatlarının rekor kırdığını, kuraklıkla birlikte ülkelerin ciddi kaygılar içerisine girdiğini belirten Ulusoy, ilk anlaşmadan sonra yaşanan rahatlamayı hatırlattı.

Ulusoy, bugüne kadar koridordan 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarına ulaştırıldığını aktararak, bu rakamın azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu vurguladı.