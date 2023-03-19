Milli gurur Togg’a sipariş yağdı!
Yerli otomobil Togg’un ilk modeli T10X, ön siparişte rekor kırdı. T10X’e, ön siparişin başladığı ilk 24 saatte 22 bin 150, 30 saatte ise 29 bin adet başvuru geldi.
Togg'un satışa çıkardığı ilk model T10X'e kullanıcılar büyük ilgi gösterdi.
14 Mart akşam saatlerinden itibaren ön sipariş süreci açılan T10X için, ilk 24 saatte toplam 22 bin 150 adet başvuru toplandı. 30 saatte yapılan başvuru sayısı ise 29 bin adedi buldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, ''2012 yılından beri Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı 12 bin 303, 30 saatte verilen Togg T10X ön siparişi 29 bin'' paylaşımı yaptı.
TOGG'UN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU
Araç, iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak.
"T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzilli versiyonu 953 bin TL'den satılacak. Yine standart menzilli "V2 RWD"in fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. Arkadan itişli T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).
ÇİFT MOTORLU ÖZEL SERİ 29 EKİM'DE YOLLARDA
T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
28 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ
Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabilecek.
STANDART TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER
12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit, T10X'de standart olarak sunulacak.
ÜST SEVİYE GÜVENLİK
Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlayan Togg T10X, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin degerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı.
7 adet hava yastığının standart olarak sunulduğu T10X'da ileri seviye sürüş asistan sistemleri de güvenli sürüşe destek olacak.
Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüş de sunulan teknolojik özelliklerden.
Sınıfında ilk kez sunulacak "yoğun trafik pilotu" asistan özelliği ile araç, 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte kullanıcının ellerini direksiyondan ayırarak ilerlemesine imkan verecek.
"ÖNCELİK BİREYSEL KULLANICILARDA"
Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Mart ayında aracın kullanıcıyla buluşturulacağını söyleyen Karakaş, "Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler." dedi. Karakaş, siparişlerin bireysek kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edileceğini kaydetti.
İKİ PLATFORMDAN SİPARİŞ
Araç için siparişler, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak. Kullanıcılar, "Gemlik", "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" arasından bir seçim yapabilecek.
NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞ
App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan kullanıcılar, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak çekilişe katılabilecek.
28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
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