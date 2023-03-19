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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Şanlıurfa'daki sele ilişkin açıklama:

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den Şanlıurfa’daki sele ilişkin açıklama:

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şu ana kadar selzedelerimiz için toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarılmış oldu." dedi.

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