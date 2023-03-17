Borsa'da günün rakamları: Analistlerden uyarılar
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 değer kaybederek günü 5.136,44 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumuna geldiğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 değer kaybederek günü 5.136,44 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 71,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 2,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,05 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,21 ile ulaştırma oldu.
Analistler, ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlara karşın yatırımcıların bu adımların yeterli olmayabileceğine yönelik endişelerinin devam ettiğini belirtti.
HAFTAYA FAİZ KARARI VAR
Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB), ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının takip edileceğini ifade etti.
"FED FAİZ ARTIŞINA GİDECEK" BEKLENTİSİ
Fed'in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktığını dile getiren analistler, haftaya veri gündeminde yurt içinde tüketici tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut satışları, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Almanya'da Zew endeksleri, Avrupa'da ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.
ANALİSTLERDEN UYARI
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumuna geldiğini ifade etti.
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