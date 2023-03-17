Borsa’da günün rakamları: Analistlerden uyarılar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 değer kaybederek günü 5.136,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 71,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 2,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,05 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,21 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlara karşın yatırımcıların bu adımların yeterli olmayabileceğine yönelik endişelerinin devam ettiğini belirtti.