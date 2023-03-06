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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeniden yükselişe geçti! 5400 puan sınırına dayandı | 6 Mart 2023 BIST 100 endeksi kapanış

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeniden yükselişe geçti! 5400 puan sınırına dayandı | 6 Mart 2023 BIST 100 endeksi kapanış

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,45 artışla 5 bin 392 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, bankacılık endeksi yüzde 8,21 ile en çok artan grup oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kazanarak günü 5.392,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 179,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,21 ve holding endeksi yüzde 5,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25 ile spor oldu.

Analistler, küresel ölçekte resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileriyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 3 toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Senato'da yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer alacağını ifade etti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de toptan stokların öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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