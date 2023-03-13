FED ne zaman açıklama yapacak? Powell faiz mesajını verdi! Beklenti ne yönde? 2023 FED toplantı takvimi

Fed mart faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kripto para, petrol, dolar, altın gibi piyasaların gözü mart ayının faiz kararında. Faiz artırımlarının sürmesi beklenirken Powell'dan çok kritik enflasyon ve faiz mesajı geldi. Peki Fed faiz kararı ne olacak? Beklenti ne yönde? İşte Fed 2023 toplantı takvimi...