FED ne zaman açıklama yapacak? Powell faiz mesajını verdi! Beklenti ne yönde? 2023 FED toplantı takvimi
Fed toplantı tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 21-22 Mart tarihlerinde açıklanacak olan yılın ikinci faiz kararına ilişkin beklentiler merak ediliyor. Şubat ayında da faiz artırımına giden Fed faiz kararında gözler mart kararına çevrildi. Kripto para, petrol, altın gibi küresel piyasaları doğrudan etkilemekte. Peki Fed mart faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed mart faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kripto para, petrol, dolar, altın gibi piyasaların gözü mart ayının faiz kararında. Faiz artırımlarının sürmesi beklenirken Powell'dan çok kritik enflasyon ve faiz mesajı geldi. Peki Fed faiz kararı ne olacak? Beklenti ne yönde? İşte Fed 2023 toplantı takvimi...
FED MART FAİZ KARARI HANGİ TARİHTE?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.
Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın şubat ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini değiştirmeye niyetinin olmadığını belirtti.
Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Powell, faiz artışında nihai durma noktasının revize edilebileceğini söylerken görülen ve görülecek verilerin bulunduğunu, ekonomik verilerin güçlü olduğunu ve bunun da faiz oranlarının nihai olarak tahmin edilen seviyeden daha yüksek olabileceğini söyledi.
Powell, yüksek enflasyonun faiz artırmaya yol açacağını söyledi.
2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;
Mart: 21-22
Mayıs: 2-3
Haziran: 13-14
Temmuz: 25-26
Eylül: 19-20
Ekim/Kasım: 31-1
Aralık: 12-13
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