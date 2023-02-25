100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?

Kahramanmaraş'ta merkezli depremler 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Depremin yaralarının sarılması amacıyla depremzedeler için birçok adımlar atıldı. Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı'yla birlikte, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL destek ödemesi yapılacağı açıklandı.Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından 100 bin TL destek ödemesinin ne zaman verileceği merak konusu olu. Peki, 100 bin TL deprem desteği ne zaman ödenecek? İşte, konuya dair merak edilenler...