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100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?

Kahramanmaraş'ta merkezli depremler 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Depremin yaralarının sarılması amacıyla depremzedeler için birçok adımlar atıldı. Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı'yla birlikte, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL destek ödemesi yapılacağı açıklandı.Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından 100 bin TL destek ödemesinin ne zaman verileceği merak konusu olu. Peki, 100 bin TL deprem desteği ne zaman ödenecek? İşte, konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 15:21
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100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?

Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kabine'nin ardından yapıtığı açıklamayla depremde haaytını kaybedenlerinin yakınlarına 100 bin TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından söz konusu ödemeler hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, 100 bin TL destek kimlere verilecek, şartlar neler? İşte, ayrıntılar...

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100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?

100 BİN TL NAKDİ DESTEK NE ZAMAN VERİLECEK?

Kahramanmaraş depremi gündemiyle toplanan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan atılacak adımları duyurdu.

Depremzedelere taşınma ve kira desteği sağlayacaklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." dedi.

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100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?

Ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?

100 BİN TL NAKDİ DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında bir araya gelinen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?

Erdoğan açıklamasında, "İlk etapta oturulamaz hane başına 15 bin TL, taşınma ve 2-5 bin arası kira yardımı, hane başına 10 bin TL yardım yapacağımızı açıklamıştım. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." ifadelerini yer verdi.