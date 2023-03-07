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Tarihin en kapsamlı borç yapılandırma paketi TBMM'de! O borçlar silinecek! Taksitli ödeme seçeneği geliyor...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Tarihin en kapsamlı borç yapılandırma paketi TBMM’de! O borçlar silinecek! Taksitli ödeme seçeneği geliyor...

TBMM'ye gelen en kapsamlı borç yapılandırma paketinin görüşmelerine başlanırken düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Paket içinde vergi dairelerine olan 2 bin TL altındaki borçların silinmesi, bazı cezaların taksitlendirilmesi gibi çok sayıda konu yer alıyor. İşte detaylar...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi için mesai, Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

Bu hafta yasalaşması beklenen düzenlemede vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki tüm borçlar silinecek.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI SAĞLANACAK

Sigorta primleri, öğrenim kredisi, köprü ve otoyol geçiş cezalarını taksitle ödeme imkanı sağlanacak.

YÜZDE 90'INDAN VAZGEÇİLECEK

Borçlar peşin ödenirse yurtiçi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. İdari para cezaları peşin ödenirse asıl alacaktan yüzde 25 indirim olacak.

CEZA PUANLARI SİLİNECEK

Teklife göre; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.

Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

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