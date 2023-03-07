2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED başkanı açıklaması!

FED Mart ayı toplantı tarihi için geri sayım başladı. FED faiz kararı Mart ayında açıklanacak. FED faiz toplantısı öncesinde FED Başkanı Jerome Powell açıklamaları özellikle yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, "2023 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?" İşte ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihleri...