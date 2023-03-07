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2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED başkanı açıklaması!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED başkanı açıklaması!

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantı tarihleri yaklaşıyor. Altın ve dolar piyasasına yön veren FED mart ayı faiz kararı tarihi, ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu. FED faiz toplantısı öncesinde FED Başkanı Jerome Powell açıklamaları ve faiz beklentileri küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyorPeki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED Mart ayı toplantı tarihi için geri sayım başladı. FED faiz kararı Mart ayında açıklanacak. FED faiz toplantısı öncesinde FED Başkanı Jerome Powell açıklamaları özellikle yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, "2023 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?" İşte ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihleri...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.

FED Başkanı Powell'ın 22 Mart akşamı saat 21.00'da şubat ayı FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

2023 FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

FED BAŞKANI AÇIKLAMASI!

Politika eylemlerinin talep üzerindeki etkilerinin ekonominin faize en duyarlı sektörlerinde görüldüğüne dikkati çeken Powell, ancak parasal kısıtlamanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak hissedilmesinin zaman alacağını kaydetti.

Powell, "Gelen verilerin bütünü ile ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümüne yansımalarını dikkate alarak kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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