Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’ndan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat

Hasar tespit çalışmaları neticesinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirlendiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, BAE'nin ilk günden itibaren Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki faaliyetlere katıldığını, sahra hastanelerinin Hatay ve Gaziantep'te sağlık hizmetlerine büyük destek sağladığını belirterek, "Yardımların nakli için tesis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla özellikle ulaştırdığınız ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz." dedi.