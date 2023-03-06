Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat
Son dakika haberine göre Suudi Arabistan Kalkınma Fonu: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı."
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındı.
Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.
SUUDİ ARABİSTAN: BU ANLAŞMA TÜRK EKONOMİSİNİN GELECEĞİNE DUYDUĞU GÜVENİ İFADE EDİYOR
Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşması, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesidir. Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır. Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir."
BAE İLE DE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI!
Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni düzenlenmişti. Başkan Erdoğan, BAE'de, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla düzenlenen Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni'ne, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nden video konferans yöntemiyle bağlan
"1 YIL İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"
Konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin eşi benzeri görülmemiş geniş bir alanda yaşandığına dikkati çeken Başkan Erdoğan, "14 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizde, 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler çok büyük bir yıkıma yol açtı. Her biri ayrı birer deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Adeta bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler, içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hemfikirler. Yaşadığımız sıkıntılar büyük olsa da devlet ve millet olarak var gücümüzle yaraları sarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Hasar tespit çalışmaları neticesinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirlendiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, BAE'nin ilk günden itibaren Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki faaliyetlere katıldığını, sahra hastanelerinin Hatay ve Gaziantep'te sağlık hizmetlerine büyük destek sağladığını belirterek, "Yardımların nakli için tesis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla özellikle ulaştırdığınız ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz." dedi.
"ANLAŞMAYLA EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİMİZ YENİ BİR SAFHAYA GİRMİŞTİR"
"Türk milleti, bu zor gününde kendisine uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır." diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Güçlü temellere dayanan Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişme bizler için iftihar vesilesidir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50'nci yılını idrak ediyoruz. Az önce imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihi bir nitelik taşıyor. Anlaşmayla ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni bir safhaya girmiştir. Sadece bir sene içerisinde imzaya hazır hale getirilen anlaşma sayesinde mal ve hizmet ticaretinin önündeki engeller kalkacak, KOBİ'ler dahil olmak üzere yatırımcı ve girişimcilerimizin faaliyetleri kolaylaşacaktır."
İmzalanan anlaşmayla Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Rusya'dan Körfez'e uzanan sağlam temellere sahip iktisadi bir köprü inşa edileceğini vurgulayan Erdoğan, "Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, BAE'nin kurucusu merhum Zayid bin Sultan en-Nehyan'ın vizyonunun iki ülke arasında ulaştığı nokta bakımından belirleyici olduğunu kaydederek, kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.
Anlaşmada emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Çok sevgili kardeşim Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve validesini, tüm ailesini yine şahsım, eşim ve Türk milleti olarak kalbi duygularla selamlıyorum. En kısa zamanda bir araya gelme dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.
BAE İLE TÜRKİYE ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüntülü görüşmemizde, BAE-Türkiye ilişkilerinde niteliksel bir adım ve iki ülkenin yarar ve refahı için ekonomik ticari işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızda, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasına tanık olduk." ifadelerini kullandı.
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