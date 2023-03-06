Buzağı destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı buzağı desteklemeleri hangi tarihte yatar?
"Buzağı destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen buzağı desteklemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, buzağı destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı buzağı desteklemeleri hangi tarihte yatar?
"Buzağı destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı buzağı desteklemeleri hangi tarihte yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen destek ödemeleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Buzağı destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı buzağı desteklemeleri hangi tarihte yatar?
BUZAĞI DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin 24 Şubat günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ödemelerin 24 Şubat günü yapılmaya başlandığını belirterek şöyle konuştu: "2 milyon 520 bin 567 çiftçimize 11 kalemde destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz.
2 milyon 167 bin 958 üreticimize mazot ve gübre kapsamında 12 milyar 508 milyon 946 bin 845 TL, 238 bin 93 üreticimize yem desteği 733 milyon 574 bin 582 TL, 634 yetiştiricimize su ürünleri kapsamında 119 milyon 344 bin 310 TL, 26 bin 329 yetiş anaç koyun keçi desteği kapsamında 191 milyon 991 bin 600 TL, 62 bin 606 yetiştiricimize buzağı desteği kapsamında 127 milyon 6 bin 325 TL, 8 bin 909 yetiştiricimize sürü büyütme desteği kapsamında 57 milyon 952 bin TL, 9 bin 993 yetiş arıcımıza 36 milyon 615 bin TL destek sunuldu."
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- Buzağı destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı buzağı desteklemeleri hangi tarihte yatar?
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