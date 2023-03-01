Siyasilerden EYT paylaşımları

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. EYT Mecliste yasalaştı. Hayırlı olsun" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN